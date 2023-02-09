Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde 117’nci yardım aracının bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde 117’nci yardım aracının bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Deprem felaketinin ilk gününden bu yana, Nazilli halkının eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği sergilediğini söyleyen Başkan Özcan, ilçeye gelecek depremzedeler için tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Bugüne kadar, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’a 60’ı tır olmak üzere toplam 117 aracın sevk edildiğini söyleyen Başkan Özcan, 11 Şubat Cumartesi gününe kadar Belediye Meydanı’nda yardım toplama kampanyasının devam edeceğini dile getirdi.