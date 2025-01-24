Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yeşil alanlarda başlattığı kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Botanik Park, Süleyman Demirel Parkı, Adnan Menderes Parkı ve Şehit Mehmet Dinek Spor Alanı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve spor sahalarından banklara kadar her noktada titiz bir temizlik gerçekleştirildi. Çim biçme, kuruyan dalların budanması ve çevre düzenlemeleri ile alanlar hem daha estetik hem de daha kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu. Özellikle aileler ve çocuklar için büyük öneme sahip olan parklar, Nazillililer için temiz ve sağlıklı bir buluşma noktası haline getirildi.

Çalışmaların ilçe genelindeki tüm yeşil alanlarda sürdürüleceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Parklarımız, ilçemizin nefes alanları ve sosyalleşme merkezleri. Halkımızın bu alanlarda huzurla zaman geçirebilmesi için düzenli temizlik ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı hep birlikte koruyarak gelecek nesillere yaşanır bir Nazilli bırakacağız" sözlerini kaydetti.