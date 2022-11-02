Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ayrı operasyonda 6 kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ayrı operasyonda 6 kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisi son üç gün içerisinde kovalamaca ve nefes kesen 2 ayrı operasyonda 6 kişiyi yakaladı. Nazilli Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yakalanan şahıslardan 525 gram esrar maddesi, 740 adet sentetik uyuşturucu ilaç ve 160 gram eroin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.D, B.A. H.Ü. Y. Y çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile salıverildi. H.İ.O ve A.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.