Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yıl konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini dinleme fırsatı buldu. Koronun şefliğini Murat Sezer, sunuculuğunu ise Sevinç Vıcır üstlendi. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca koro, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Gece boyu alkışlarıyla koro üyelerine eşlik eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ne kadar büyük bir emek olduğunu görüyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Bugün öyle bir coşku verdiniz ve kışta ilkbaharı yaşadık. İçimiz öylesine ısındı. Bu koroya baktığınızda Nazillimizin mozaiğini görüyorsunuz. Herkesin emeklerine sağlık. İyi ki varsınız" diyerek konser sonunda emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.