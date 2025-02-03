Nazilli Belediyesi ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Yeni Sanayi ve Yeşil Mahalle’de gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasıyla sokaklar, parklar ve kaldırımlar temizlendi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil ve Yeni Sanayi Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Düzenli temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk ve Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın; çevre temizliğine herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak ekiplere teşekkür etti. Temizlik çalışmalarının rutin olarak sürdürüleceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Halkımızın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Temiz tutmak, temizlemekten daha önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz" sözlerini kaydetti.