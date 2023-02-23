Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bağ evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayını jandarma ekipleri aydınlatırken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bağ evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayını jandarma ekipleri aydınlatırken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Olay, İsabeyli mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Z. isimli şahsa ait bağ evinden 1 adet ağaç kesme motoru ve 2 adet akü çalındı. Hırsızlık olayının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayişe ekiplerince olay yeri ve çevresinde elde edilen deliller ve teknik çalışma sonucu hırsızlık olayını O.A. ve M.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.