Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında ilçe genelindeki gübre bayilerini denetleyen Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek içerik numunesi alıp, etiket kontrolü yaptı. Üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçilerin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı.

Denetimlerle ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında İlçe Müdürlüğümüz personelleri tarafından İlçemizde bulunan gübre bayileri denetimi yapıldı. Üreticilerimizin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmaları için kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.