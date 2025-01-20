Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Pınarbaşı Mahallesi 683 Sokak’taki bir çöp eve müdahale ederek, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Temizlik çalışmalarının ardından evde ilaçlama işlemi gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, kötü koku ve sağlık riski taşıyan çöp evi saatler süren çalışmayla temizledi. Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler aşere ve mikrop yayılımını önlemek amacıyla temizlik faaliyetlerinin ardından evi ilaçladı. Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini tehdit eden durumlara anında müdahale etmek için titizlikle çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Temizlik çalışmalarının ardından kapsamlı bir ilaçlama gerçekleştirerek mahalle sakinlerimizin endişelerini giderdik. Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.