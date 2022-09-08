Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli kovalamaca sonrasında yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli kovalamaca sonrasında yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri Nazill’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsı yakın takibe aldı. Dün akşam saatlerinde şüphelinin Şirinevler Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı bölgeyi abluka altına alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipleri fark eden zehir taciri M.B kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan zehir tacirinin üzerinden yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde geliri olduğu tespit edilen para gele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.