Aydın’ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar düzenlendi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar düzenlendi.

Nazilli İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin önünde çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama töreni Kaymakamlık makamında tebrikat töreniyle son buldu.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Atatürk Ortaokulu’nun ev sahipliğinde başlayan törenler ilk olarak İstasyon Meydanı’nda gerçekleşti. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un yanı sıra Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Savcısı Saliha Altıntaş, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Serhat Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Caner Özkul, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Bahattin Sevim, Askerlik Şube Başkan V. Per. Atğm. Batuhan Dinçel, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

“Türk ordusunun mensubu olmaktan gurur duyuyorum”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Askerlik Şube Başkan V. Per. Atğm. Batuhan Dinçel; “Bugün, asil Türk milletinin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun, en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferinin 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşamaktayız. Bu zafer; Ulu Önder ve ebedi Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde, çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin, sarsılmaz azim ve inancının zaferidir” diyerek Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 100. yıl dönümünde böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri tarafından Uzun Çarşı’da vatandaşlara şanlı Türk bayrağı dağıtıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır”

Başta Nazilli olmak üzere tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Özcan; “Bugün bu topraklarda yaşıyorsak, ezanımızı dinleyip namazımızı kılabiliyorsak, bayrağımızı hürce dalgalandırabiliyorsak, Türkçemizi özgürce konuşabiliyorsak şanlı ecdadımız sayesindedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Türk milleti kendilerine minnettardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

“Coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz”

Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul eden Kaymakam Arısoy ise “Büyük önderimiz Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele, Sakarya Meydan Muharebesi’yle beraber, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruzla birlikte Dumlupınar’da, 30 Ağustos’ta neticelenen büyük zaferle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel taşları atılmıştır. Coşku içerisinde bugünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.