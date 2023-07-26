Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kursiyerlerini ziyaret etti.

Ege Bölgesi’nin en iyi kapalı yüzme havuzu seçilen, 25 metre uzunluk ve 6 kulvardan oluşan Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda kursiyerlerle tek tek sohbet eden Başkan Vekili Beyazıt, çocukların yaz tatilini hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle geçirmesinden ebeveynlerin de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü için evrensel bir çağrı yayınladığını ve her yıl 236 binden fazla kişinin boğularak yaşamını kaybettiğini hatırlatan Başkan Beyazıt, yüzme kurslarının özellikle küçük yaşlardan itibaren büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Öncelikli hedefimiz yüzme sporunu kitlelere yaymak, spor bilinciyle büyüyen sosyal insanlar yetiştirmek ve Türkiye’de yüzme alanında rekortmen sporcular kazandırmaktır. Bakanlığımızın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini çok değerli buluyor ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Yüzme sporu çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimi için çok önemli. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt’a teşekkür eden Tesis Müdürü Murat Balta, “Tesisimizde çocuklarımızın ve yetişkinlerin havuza giriş ve çıkışlarında hijyen kurallarına uymalarına özen gösteriyoruz. Bakanlığımızın projesine tüm Türkiye’de olduğu gibi Nazillimizde de yoğun bir talep var. Her hafta yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyoruz. Uzman eğitmenlerimiz ve kadromuzla Ege Bölgesi’nin en iyi kapalı yüzme havuzu unvanını korumak için çalışacağız” dedi.