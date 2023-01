Aydın’ın Nazilli ilçesi genelinde yerleşime açılan noktalarda ulaşımın sağlanması için yeni yollar yapmaya devam eden Nazilli Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak’ta çalışmalara başladı.

Yaklaşık bin 600 metrekare alanda yürütülen çalışmalar çerçevesinde yolun stabilizesi yapılarak parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için ise bölgeye 200 metreküp ebatında istinat duvarı örüldü.

Bugüne kadar Pınarbaşı Mahallesi’nde pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin her mahallesi, her noktası bizler için çok kıymetli. 82 mahallemizdeki tüm hemşehrilerimizin rahatı, konforu için yollarımızı ivedi bir şekilde açmaya, mevcutları ise yenilemeye devam ediyoruz. Pınarbaşı Mahallemizde geçtiğimiz Ramazan ayında bir ilki gerçekleştirmiş ve iftar programımızda orucumuzu birlikte açmıştık. Malhanlı Mezarlığı’nda ise yıllardır yapılmayı bekleyen çevre düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Topandağ mevkiinde dere yatağımızda detaylı bir ıslah çalışması yaptık. 1, 590 ve 592 Sokak’ı baştan sona yenileyerek halkımızın kullanımına açtık. Bugün ise ekiplerimiz 15 Sokak’ta hem yol yapım hem de istinat duvarı çalışmalarını yürütüyor. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerimiz kentimizin her noktasında artarak devam edecek” diye konuştu.