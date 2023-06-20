Kurban Bayramı öncesi kent merkezi başta olmak üzere şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi ekipleri, ot biçme, budama, peyzaj ve temizlik faaliyetleriyle bayrama pırıl pırıl girmeye hazırlanıyor.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, 82 mahallenin tamamında başlanan ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle son dönemlerde artan yağışlar nedeniyle daha hızlı büyüyen yabani otlarla mücadele eden ekipler, peyzaj çalışmalarıyla da göz dolduruyor. Yaya ve araç trafiği yoğun olan kent merkezi başta olmak üzere, merkezden uzak noktalarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, sokakların yanı sıra mezarlıklarda da faaliyetlerine devam ediyor. Arife gününden itibaren vatandaşların mezarlıkları rahatlıkla ziyaret edebilmesi için yürüyüş yolları, çeşmeler ve mezarlık çevresinde otları biçerek bölgeyi ferah ve temiz bir görünüme kavuşturdu.

Bayrama hazırlık çalışmalarının arife gününe kadar devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bir bayrama daha Nazillili hemşehrilerimle birlikte kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz yaklaşık 2 haftadır rutin çalışmalarının yanı sıra bayrama da hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu yıl da hiçbir eksikliğe mahal vermeden faaliyetlerimizi tamamlayacağız” dedi.