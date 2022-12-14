Aydın’ın Nazilli ilçesinde yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran KOM ekipleri, gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran KOM ekipleri, gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni yıla sayılı günler kala sahte ve kaçak alkol üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran Nazilli KOM Büro Amirliğiekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içkiye göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube ekipleri evinde sahte içki imal ederek sattığını tespit ettiği bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.A. ve M.İ. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kurma alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından salınırken, M.İ. isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.