Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 1893 Sokak’ta yeni yol açma çalışmalarını başlattı. Sabitlemesi yapılan yol, kenar bordürleri ile parke taşı döşemeleri için hazır hale getirildi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 1893 Sokak’ta yeni yol çalışmalarına başladı. Her geçen gün yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ile yüzölçümü ve nüfusu giderek büyüyen Yeşil Mahalle’de ihtiyaç duyulan yeni yolların yapımı için Nazilli Belediyesi de kolları sıvadı. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için yapılan çalışmalar kapsamında iş makineleri ile genişletilerek yeniden açılan yolun dolgu ve stabilize işlemleri tamamlandı.

Nazilli Belediyesinin gün geçtikçe çalışmalarını daha da geniş alanlara yaydığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Kentimizde ihtiyaç ivediliği doğrultusunda yol açma, bakım ve onarım faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle de daha önceden programa alınmış ancak yapımına başlanamamış yollarımıza öncelik veriyoruz. 1893 Sokak’ta açılan yeni yolumuzun en kısa sürede bordür ve parke taşı döşeme işlemlerini tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız” dedi.