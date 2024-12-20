Tarihi dokusu, konumu, lezzet standartları ve hijyen kalitesi ile vatandaşların öncelikli tercihi haline gelen Nazilli Belediyesi Hangar Kafe Restoran Yılbaşı Galası için hazırlıklarını tamamladı.

Yenilenen menüsü, eksiksiz hizmet ve eşsiz lezzet anlayışıyla vatandaşlara hem ekonomik hem de konforlu bir deneyim sunan Hangar Kafe ve Restoran bu yıl ilk kez fasıl eşliğinde yılbaşı galası düzenleyecek.

430 metrekarelik restoran, 205 metrekarelik kafe ve 482 metrekarelik bahçe alanına sahip Hangar, yeni yılı ailecek, coşkuyla karşılamak isteyenlerin ortak tercihi olacak.