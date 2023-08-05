Nazilli’de kurulan Bitlisliler Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçede yaşayan Bitlisliler ve davetlilerin odlukça yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde kalabalık salona sığmadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde konuşan derneğin Kurucu Başkanı Cesur Kocaman, “Nazilli Bitlisliler Derneği geç kalınmış bir oluşum ve böyle bir derneğin kurulmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah birlik beraberlikle çok güzel yardım ve dayanışma projelerine imza atacağız. Biz birlikte güçlüyüz diyor derneğimiz tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.