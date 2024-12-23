Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yağış sonrası kullanılamaz hale gelen Prof. Muammer Aksoy Mahallesi 1257 Sokak’ta yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Yağmur suyunun birikme yapmadan sulama kanalına tahliye edilmesini sağlayacak şekilde planlama yapan ekipler, yaklaşık 180 metre uzunluktaki alana yeni hat döşedi. Özellikle kış aylarında mahalle sakinlerinin ciddi problem yaşadığı yol, halkın güvenliği ve konforu için teknik detaylar göz önünde bulundurularak düzenlendi. Belediye ekiplerine çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür eden mahalle sakinleri, "Yağışlardan sonra 1257 Sokak’tan geçmek neredeyse imkansız hale geliyordu. Şimdi rahat bir nefes alacağız. Konuyu muhtarımıza ilettik. Belediyemizle gidip görüştü. Ekipler kısa sürece çalışmalara başladı. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Nazilli’nin dört bir yanında daha yaşanılır bir kent anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, şehrin öncelikli ihtiyaçlarının ivedilikle çözüme ulaşması için tüm birimleri ile hızlı ve etkin bir belediyecilik örneği sergilediklerinin altını çizdi.