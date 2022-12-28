AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Nazilli’nin kalbi olan Uzun Çarşı’da incelemelerde bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Nazilli’nin kalbi olan Uzun Çarşı’da incelemelerde bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı’da yapılması planlanan sokak sağlıklaştırması için ön inceleme yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Nazilli’nin kalbi olan Uzun çarşı, ayakkabıcılar sokağı ve Uzun çarşıya bağlantı yollarını adım adım gezerek inceledi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin simgelerinden biri olan Uzunçarşı’da yapılması gereken sağlıklaştırma çalışmalarını, İstasyon Meydanı girişinden başlayarak, sırasıyla Ayakkabıcılar sokağı ve ara sokaklarda zemininden, çatısına kadar olan tüm sorunlarını Özhaseki’ye tek tek anlattı. Bölgede detaylı şekilde inceleme yapan Mehmet Özhaseki, “Günlük hayatı rahatlatacak ve insanları mutlu edecek, günübirlik çalışmalar ve birkaç ay içerisinde bitebilecek işler olduğunu söylemiştim. Uzunçarşı’da bunlardan birisi. Anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla Uzunçarşı Nazilli’nin simgesi ve insanların sürekli olduğu bir yer. Arkadaşlarım bu çarşının sağlıklaştırma projesini hazırladı. Yenilenmesi gereken iyileştirilmesi gereken ne varsa burada yapılacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Uzun Çarşı incelemesine AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Parti Aydın il ve Nazilli ilçe yöneticileri, Nazilli belediye başkan yardımcıları, kurum ve daire müdürleri katıldı.