Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kazalara karşı eğitim verildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kazalara karşı eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Demirciler Mahallesi’nde 55 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı. Traktör sürücüleri bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri için Jandarma ekiplerine teşekkür etti.