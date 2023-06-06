Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şirinevler Mahallesi 262 sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, batı istikametten doğu istikamete seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACU 152 plakalı otomobil ile yine sürücüsü belirlenemeyen 09 F 8626 plakalı otomobil 291 sokak kesişiminde çarpıştı. Aşırı süratli oldukları iddia edilen otomobiller şiddetli çarpışmanın ardından taklalar atarak yaya yoluna sürüklendi. Bu esnada yaya kaldırımında yürümekte olan Ahmet İnceoğlu (62) ve eşi araçların altına alarak ağır şekilde yaraladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan AHmet İnceoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı eşinin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, kazada yaralanan her iki araç sürücüsünün ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.