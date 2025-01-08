Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğine vatandaşlar da tam destek veriyor.

Nazilli Belediyesi, şehrin genel görünümünün iyileştirilmesi ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik başlattığı temizlik seferberliğine devam ediyor.

Tüm mahallelerde rutin olarak gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerini 2025 yılı itibariyle daha detaylı hale getiren belediye ekipleri, Ocaklı Mahallesi’nin ardından Yeşil Mahalle’de çalışmalara başladı.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların yalnızca fiziksel bir süreç olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal bir bilinçlenme hareketi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazilli’yi temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm halkımızla birlikte bunu gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Detaylı çalışmaların tüm mahallelerimizde sürdürülmesi için programımız hazırladık. İnanıyoruz ki çevreyi korumak gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır” sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi’nin başlattığı toplumsal bilinçlenme hareketine destek veren mahalle sakinleri, çöplerin yere atılmasından ve konteyner çevresine bırakılan molozlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, tüm Nazilli halkına duyarlılık çağrısında bulundu.