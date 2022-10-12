Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılış yıldönümü etkinliklerinde Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Nazilli Kaymakamlığı tarafından ’Sümerbank Basma Fabrikası Paneli’ düzenlendi.

Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılış yıldönümü etkinliklerinde Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Nazilli Kaymakamlığı tarafından ’Sümerbank Basma Fabrikası Paneli’ düzenlendi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy Şatıroğlu, Dr. Günver Güneş ve Şahin Efe Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren panelin yöneticiliğini ise Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu gerçekleştirdi.

Türkiye 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy, Celal Bayar ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası adlı sunumunda basma kumaş albümü, Celal Bayar’ın yaşamı ve iktisadi görüşleri, Nazilli Basma Fabrikası’nın temel atma töreni, Cumhuriyet ilk dönem toplum şartları ve ekonomisi, Nazilli Basma Fabrikası’nın açılış töreni ve geçmişte ve günümüzde önemi başlıklarını detaylı olarak katılımcılara aktardı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş, Atatürk’ün Nazilli seyahatleri ve Nazilli ve Sümerbank Basma Fabrikası ile ilgili konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın ve İlçelerine 1924, 1930, 1931 ve 1937 yıllarında dört kez ziyarette bulunduğunu dile getiren Dr. Güneş; “Mustafa Kemal Paşa 5 Mart 1930 Çarşamba günü hususi trenle İzmir istikametinden yola çıktıktan sonra Kemer, Torbalı, Selçuk, Aziziye (Çamlık), Reşadiye (Ortaklar), Karapınar (İncirliova), Aydın, Sultanhisar İstasyonlarında kendisini karşılayan coşkulu vatandaş topluluklarının tezahüratlarıyla Nazilli’ye gelmiştir. Gazi, Nazilli Kaymakamı, mülki ve askeri erkan, Denizli Mebusu Yusuf Bey ve Nazilli halkı tarafından coşkun tezahüratla karşılanmıştır” dedi.

Nazilli tarihinin en iyi şekilde anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Araştırmacı Yazar Şahin Efe Yılmaz, Sümerbank Basma Fabrikası’nın niçin Nazilli’de açıldığı konusunda bilgiler paylaştı.

Katılımcılara tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bu tür programların Nazilli için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek konuşmacılara çiçek takdiminde bulundu.