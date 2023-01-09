Kentin büyüyen ve gelişen noktalarında yeni yol açma çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de toplam 13 bin 120 metrekare alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Kentin büyüyen ve gelişen noktalarında yeni yol açma çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de toplam 13 bin 120 metrekare alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Asım’ın Nesli İmam Hatip Lisesi batısı ve kuzeyi ile 819 Sokak devamında yeni yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde Asım’ın Nesli İmam Hatip Lisesi’nin batısında 5 bin 960, kuzeyinde 2 bin 510 ve 819 Sokak devamında 4 bin 650 metrekare yeni yol açıldı.

Kentin tüm eksiklerinin giderilmesi noktasında gerekli hazırlıkların yapıldığının kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeşil Mahallemizde yaklaşık 13 bin 120 metrekare yolumuzun açılması için ekiplerimiz iş makineleri ile gerekli çalışmaları yapıyor. Nazillimizin gelişmeye devam eden mahallelerinden olan Yeşil Mahallemizde yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin mağdur olmaması için yeni yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Allah’ın izniyle Nazillimizde hizmetle tanışmayan hiçbir nokta kalmayacak” diye konuştu.