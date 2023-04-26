Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından, Yeni Sanayi Mahallesi 1004 Sokak’taki 3 bin metrekare alanda başlatılan yol yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeni Sanayi Mahallesi 1004 Sokak’ta başlatılan yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı kaplama çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarda eski kullanışsız yol baştan sona kazınarak stabilize işlemleri tamamlandı. Kenar bordürleri döşenen yol parke işlemlerinin ardından günümüze uygun ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Yıllardır yapılmayı bekleyen ve hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu yolun yenilenmesi ile mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Yeni Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Yalın; “Başkanımıza talebimizi ilettik ve aynı hafta içinde çalışmalarımız başladı. Nisan ayı başında başlatılan yolumuz daha ay bitmeden tamamlanıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Başkanımız sayesinde mahallemiz hizmet almaya başladı” dedi.

Söz konusu çalışmalarla yolun Devlet Karayolu’na bağlantısının da sağlanmış olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazillimizin hem merkez hem de merkezden uzak mahallelerine hizmet götüreceğimizin sözünü vermiştik. Yaptığımız tüm yolları uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek, modern ve sağlam şekilde yapmak her zaman önceliğimiz oldu. Yeni Sanayi Mahallemizde de yıllardır yapılmayı bekleyen 1004 Sokak’ta bugün itibariyle sona geldik. Hayırlı olsun” sözlerini kaydetti.