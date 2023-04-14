Aydın’ın Nazilli ilçesinde deprem farkındalığı için sergi açıldı.

Nazilli Belediye Meydanında düzenlenen serginin açılışına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Daire Müdürleri, Muhtarlar, davetliler ve proje ortakları katıldı. Sanatçılar tarafından yapılan tablolar, el işi eserler ve sanatla ilgili fotoğrafların yanı sıra evlerin balkonlarında yetiştirilen birbirinden güzel çiçeklerin sergilendiği etkinlikte sanatçılardan bilgi alan protokol üyeleri emeği geçenlere teşekkür ederek depremzede çocuklara destek olmak amacıyla katkıda bulundu.

“Nazilli’de tarihin en büyük kampanyalarını yürüttük”

Etkinlikte bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, farkındalık projesinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a teşekkür ederek: “Öncelikle kaymakamımıza ve emeği geçen çok değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor günleri yaşadığımız anlarda bu anlamlı sergiyle farkındalık oluşturan herkese teşekkürler. Bir milletin millet olması açısından en önemli değer acı günde de tatlı günde de birlikte olabilmesidir. Ülke olarak yaşadığımız zor anları değerli sanatçı hocalarımız paylaşım yaparak acılarımızı hafifletmeye çalışıyorlar. Nazilli’de herkes elinden geldiğince katkı sundu ve sunmaya da devam ediyor. Belediye meydanımızda tarihin en büyük kampanyalarını yürüttük ve yine bu meydanda çok güzel etkinlikler yapılıyor. Burada yüreklerde yaşayan sevgi paylaşılıyor ve bu yaralar bu sevgiyle sarılacak. Biz biriz, biz bütünüz ve bizi hiç kimse parçalayamayacak” dedi.

“Sevgi eli olur musunuz?”

Proje ortaklarından Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği Başkanı Refik Karacaoğlu: “Depremzede çocuklarımıza sevgi eli olur musunuz projemizde biz de Nazilli Fotoğraf Derneği olarak daha önce çekmiş olduğumuz farklı fotoğraflarla katkıda bulunduk. Projede yer almamız bizleri çok mutlu etti. Bu tür etkinliklere tüm sanatçı dostlarımızı davet ediyor ve katılmalarını diliyoruz” dedi.

“Depremzede çocuklarımıza katkı”

Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman, “Bugün burada depremzede çocuklarımıza bir katkı sağlayabilmek için üye sanatçılarımızla birlikte buradayız. Nazilli’deki tüm duyarlı sanatçılarımızı ve vatandaşlarımız bu etkinliğimize bekliyoruz. Bir süre sonra Hatay’a giderek burada da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Sosyal bir birlik olan Ege Sanat Birliği olarak yaşadığımız deprem acısını bir nebze olsun hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Düzenlenen serginin 3 gün süreceği belirtildi.