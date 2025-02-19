Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan adrese düzenlenen baskında 1 şüpheli yakalandı, 335 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, C.T. isimli şahsın, Nazilli ilçesinde sahte içki üretip sattığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında C.T. isimli şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 335 litre el yapımı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.