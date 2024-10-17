Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, piyasa denetimi çalışmaları çerçevesinde iyi tarım ve organik tarım ürünleri satan marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve piyasa standartlarının korunmasına katkıda bulunmak için Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Denetim ekipleri, marketlerde satılan organik ve iyi tarım ürünlerinin etiket bilgilerini, üretim belgelerini ve kalite standartlarını titizlikle inceliyor. Ayrıca, ürünlerin tarımda kullanılan kimyasallar açısından da kontrolü sağlanarak, güvenli gıda tüketimi teşvik ediliyor. Nazilli Tarım Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve tüketicilerin sağlığı için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.