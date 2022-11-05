Aydın’ın Nazilli ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirilirken, sürücülere ve rehber personele uyulması gereken konular hakkında eğitim verildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirilirken, sürücülere ve rehber personele uyulması gereken konular hakkında eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetimler çerçevesinde 80 okul servis aracı kontrol edildi. Öte yandan sürücülere ve rehber personellere; özellikle emniyet kemeri kullanımı ve araç içi, çevresi, okul önü ve çevresinde sigara kullanılmaması gibi uyması gereken kurallar ile genel trafik konularında eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.