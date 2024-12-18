Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun ’Nostaljik Şarkılar’ konseri büyük beğeni topladı.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde düzenlediği Nostaljik Şarkılar konseri 500’ü aşkın sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Şef Mustafa Dinçkol’un yönettiği ve Mine Aytan’ın sunduğu program yaklaşık 2 saat sürdü. 25 kadın ve 15 erkek solist ile 10 kişilik saz heyetinin eşliğinde müzikseverlere 29 eşsiz eser seslendirildi. 12 solist ise Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleriyle geceye damgasını vurdu. Alkışlarla geceye eşlik eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, konser sonunda sahneye çıkarak koro üyeleri ile hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

Çalışmalarından ve sanata sunduğu katkılardan dolayı Türk Sanat Müziği Korosu’na tek tek teşekkür eden Başkan Tetik, “İnanılmaz bir akşamdı. Bu eşsiz konserin ardında büyük bir emek var. Nazilli’de bu denli güzel seslerin olması da ayrıca gurur verici. Söylenen eserleri dinlerken geçmişe gittik, o güzel yılları yeniden yaşadık. Halkımız da her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla katılım sağladı. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.