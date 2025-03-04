Nazilli Belediyesi çarşı bölgesinde yaya trafiğini rahatlatmak, karmaşayı önlemek ve halkın rahat bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için hazırlanan 1. Etap Motor Park Yeri Projesi’ni hayata geçirdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde uygulanan projenin, şehirdeki trafik karmaşasının yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçeceğini ifade etti.

Özellikle ev ve işyerlerinin önüne gelişigüzel bırakılan motosikletlerin kaldırımlarda yürümeyi zorlaştırdığını dile getiren Başkan Tetik, seçim zamanı verilen sözlerini yapmak için çaba gösterdiklerini belirterek, tasarruflu harcamalarla pek çok projeyi art arda hayata geçireceklerini de kaydetti.

Motor park alanlarına sabitlenen demir aparatlarla aracını bırakmak isteyen vatandaşların güvenle park edebileceğini söyleyen Başkan Tetik; "Park aparatlarının demirini alarak ekibimizle birlikte şantiyemizde kendimiz yaptık. Böylece yüzde 70 daha ucuza imal ettik. Tüm hizmetlerimizde de böyle yapacağız. Böyle yaptıkça hizmetlerimiz daha da artacak. Hepsi halkımızın daha rahat yaşaması için. Burada bir teşekkürüm de Aydın Büyükşehir Belediyesi ekibine. Onlar da buradalar, ekipleri ile çalışıyorlar. Bu projelerimizi Topuklu Efemiz Özlem hanımla yapıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.