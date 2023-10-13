Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilkokullarda eğitim gören öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Birimi hekimleri tarafından Yaylapınar, Hasköy, Aşağıörencik, Yukarıörencik, Mastavra, Aksu, Işıklar, Çaylı, Aşağıyakacık, Demirciler, Koçlar, Bayındır, Esenköy, Pirlibey İlkokuları’nda öğrenim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine "Ağız Diş Sağlığının Önemi ve Sağlıklı Beslenme" eğitimleri verildi. Öğrenciler verilen eğitimden oldukça memnun olurken, diğer mahallerde de eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.