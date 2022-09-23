Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Projeleri tanıtıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve projede görev alan idareciler, yıl boyunca yapılacak olan 20 projeyi tanıttı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Projeleri tanıtıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve projede görev alan idareciler, yıl boyunca yapılacak olan 20 projeyi tanıttı.

Nazilli Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in ev sahipliğinde bir araya gelen projede görevli okul müdürleri, slayt eşliğinde projelerini basına tanıttı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde birbirinden farklı 20 projenin hayat geçirileceğini ifade eden Müdür Şimşek, “Nazilli bir eğitim şehri bunun ispatı da geçmiş yıllar da yapmış olduğumuz dereceler, başarılar bunun bir göstergesi. Hem akademik anlamda hem de sosyal kültürel anlamda Nazilli’miz hak ettiği yerde güzel başarılara imza atmış durumda, bizler ekip oluşturarak okul müdürlerimizle bir proje ekibi oluşturduk Nazilli’de, yazın dersimize çalıştık ve 20’ye yakın proje oluşturduk. Bakanlığımızın ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeleri dışında bizler yerel de özel de nasıl bir çalışma yapabiliriz, öğrencilerimize sosyal akademik anlamda başarılarını katkı sağlayacak ne tür çalışmalar yapabiliriz. Yazın insanlar tatil yaparken bizim ekip çalıştı. Bu yıl hayata geçireceğimiz 20 projeyi oluşturdu. Okullarımızın bilgisi var, hepsi sene başında bilgilendirildi. Tabi biz istiyoruz basınımızın sayesinde kamuoyu da bilgi sahibi olsun. Proje ekibimiz 17 kişiden oluşmakta. Şube Müdürlerimiz var, özel bürodan arkadaşlarımız var, Muzaffer Çam, Ali Karacaoğlu, Ali Demirci, İhsan Çakman, Uğur Karatay, Ali Çomruk, Mehmet Öztaş, Bünyamin Aras, Oktay Doğanlı, Mustafa Kemal Eroğlu, Mustafa Savaş, Huriye Oktay, Emin Bazan, Eşemen Ekdal ile birlikte yaz boyu çalıştık, projelerimizi hazırladık. Bu akademik takvime göre hazırlandı, ilk çalışmamız ilk projemiz, öğretmenler arası voleybol turnuvası şeklinde 24 Kasım Öğretmenler günü öncesinde böyle bir çalışma yapıyoruz. 16-19 Mayıs arasında, bu tam bir detaylı çalışma, burada neler olacak o hafta içerisinde müzik gösterilerimiz olacak çocuklarımızın hazırladığı, çocuklar yine gençlerimizin hazırlamış olduğu oyunlar skeç programları, folklör ekipleri, sportif çalışmalar, bilimsel sergilerinin sonuçları ve benzeri bütün çalışmaları biz o hafta 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda sağlamış olacağız. 1 Mayıs Gençlik Haftası’nda gençlerimize yakışır bir şekilde yapmış olduğu çalışmaları siz değerli basın mensubu halkımızla paylaşacağız” dedi.