Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkokul bölgesinde kalan Kurtuluş Mahallesi 119 Sokak’ta öğrencilerin can güvenliğini tehdit edebilecek metruk binanın yıkım çalışmalarını tamamladı.

Recepbey İlköğretim Okulu batısında kalan metruk binanın çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, yıkım faaliyetleri esnasında çevredeki esnafların tozdan rahatsız olmaması için tazyikli su ile müdahalede bulundu. İş makineleri yardımıyla büyük bir titizlikle yıkılan metruk binanın molozları kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı.

Hem şehrin genel görünümünü iyileştirmek, hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm metruk yapılan bir bir yıkılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazillimizde metruk binaların tespitini muhtarlarımızın destekleri ve saha ekiplerimizin çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz. Okul bölgeleri başta olmak üzere halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda metruk binaların yıkımlarını yapıyoruz. Kurtuluş Mahallesi 119 Sokak’ta bulunan metruk binanın da yıkımları ekiplerimiz tarafından şuan itibariyle gerçekleştirildi. Tüm ekibime teşekkürediyorum”dedi.