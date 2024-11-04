Nazilli Belediyesi İlçede bulunan metruk binaların yıkımı için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in talimatıyla Nazilli’de belirlenen tüm metruk binalar tek tek yıkılacak.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in talimatıyla yaptıkları saha çalışmalarında metruk binaları tespit ettiklerini belirten Fen İşleri Müdürü Necmi Süldür, “Sahada yaptığımız çalışmalarda metruk binaları bulduk. Tespitleri yapılan bu binaların sahipleri varsa onlarla gerekli anlaşmaları sağladık. Sahipsiz ise buradaki olumsuz olayların önüne geçebilmek için kararlarımızı aldık ve iki haftada bir olmak üzere yıkımlarımızı başladık. Başkanımızın göreve geldiği günden bu güne 6 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu gün de Belediye Başkanımızın talimatı ile Pınarbaşı Mahallesi 29 sokakta bulunan ve tehlike arz eden yedinci metruk binanın yıkımını kontrollü ve tüm önlemleri alarak gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Halkın güvenliği ve ilçenin güzel görünmesi için Metruk Binaların yıkımını görev süreci boyunca sürdüreceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Öncelikle müdürüme ekibine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiği ilk günden beri Necmi müdürüm zaten bu konuda çok çalışıyor. Bu tür metruk binalar hem görüntü kirliliği hem de can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. İşte mahalle sakinleri de buralarda, bu binanın karşısında oturanlarda burada. Korkuyorlar, sağlıklarından edişe ediyorlar. Vatandaş bilhassa geceleri bu yerlerden çok huzursuz. Bu metruk binalara gecede gündüzde kim giriyor kim çıkıyor belli değil. İçinde barındırdığı haşereler de cabası. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar müdürlerimizle birlikte ekibimizle beraber bu tür yerleri kaldırmak istiyoruz. Bunu da başaracağız. Vatandaşlarımız rahat huzur içerisinde yaşasınlar korkusuz çoluk çocukları buradan geçip gitsin istiyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler çok olacak bu saatten sonra bunu başaracağız. Bir teşekkürde mahallemizin muhtarı Nimet hanıma ediyorum. Kendisi gerçekten bu konuda bu mahallede çok uğraştı. Bize önceliği olan bu tür metruk evleri gösterdi. Mahalle sakinlerinin buralarda yaşadığı sıkıntıları mağduriyetlerini bizlere söyledi. Halkımızın içi rahat olsun. Bu çalışmamız Nazilli’de hiç metruk bina kalmayıncaya kadar devam edecek” dedi.

Mahalle sakinlerinin memnuniyetini dile getiren Pınarbaşı Mahalle Muhtar Nimet Arığ, “mahallemiz ve mahalle sakinlerimiz için tehlike arz eden metruk binanın yıkımında öncelikle belediye başkanımız Ertuğrul Tetik’e, Fen İşleri Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bölgede bulunan okulun gidiş yolu üzerindeki metruk binanın yıkılıyor olmasından dolayı çok mutlu oldukları belirten kız öğrenciler ise, “Bu binanın yıkılıyor olmasına çok sevindik. Buradan geçerken tehlikeli olduğu için korku içinde geçiyorduk. Ayağımıza taşlar takılıyor bazen de böceklerden endişeleniyorduk. İçeride kim olduğunu bilmediğimiz insanlar, sürekli olaylar yaşanıyordu, iyi ki yıkılıyor çok mutluyuz” ifadelerini kullandılar.