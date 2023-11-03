Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Yıldıztepe Mahallesi’nde oturan Gevrekoğlu ailesini ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapan Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt beraberinde Şehitler Ortaokulu Müdürü Meral Çomruk ile birlikte 10 yaşındaki Selim Gevrekoğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Nazilli Belediyesi olarak lösemini çocuklar için Belediye Meydanı’ndaki Osmanlı Çeşmesi’ni turuncu ledlerle aydınlattıklarını ve dev panoda bilgilendirme görselleri paylaştıklarını kaydeden Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt; “Türkiye’de tüm önemli noktalar Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla ışıklandırılıyor. Biz de Nazillimizin simgelerinden olan Belediye Meydanımızdaki tarihi çeşmemizi löseminin sembolü haline gelen turuncu renginde ışıklandırdık. Panomuzda da bu konuda bilgilendirici, farkındalık oluşturacak görsellerimizi ekledik. Selim’e göstermek için de hem çeşmemizin hem de panomuzun fotoğrafını çektim. İçinde bulunduğunuz süreçte oğlumuzun iyileşmiş olması tüm aile fertlerinizin pozitif enerjisi ile sizleri birbirinize daha çok bağladı daha çok güçlendirdi. Hem Selim’in hem de sizin çabanızla bu süreci aştınız. Birçok akranına örnek teşkil edecek bir umut oldunuz. İnşallah hep böyle güzel haberler alırız. Lösemi değil, iyilik bulaşır” dedi.