Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilçe kaymakamlığı bünyesindeki Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi ve Giyim Kursu kursiyerleri 6. sergilerini açtı.

Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ev sahipliğinde Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen sergi açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Gençlik Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Muhtarlar, Daire Amirleri ve Müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Sergiyi gezen konuklar ele emeği eserler ile ilgili kursiyerlerden bilgi aldı.

Kursiyerlerden teşekkür

Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ve 2023 yılında kurulan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi’nin (SODAM) açtığı el sanatları ve dikiş kurslarını tamamlayan kursiyerler ürünlerini sergiledi. Kursiyerler emeği geçen başta Kaymakam Kan olmak üzere herkese teşekkür etti. Kursların kendilerini geliştirdiğini ifade eden kursiyerler, öğrendikleri ile ürettikleri el emeği ürünleri sergide satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti.

“Kadınlarımız öğrendiklerini uyguluyor ve ortaya güzel işler çıkıyor”

Sergiye destek veren herkese teşekkür eden Nazilli Kaymakamı Huriye Kupeli Kan, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın açmış olduğu Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi’ne (SODAM) gelen değerli hanım efendiler kurslarımıza katılıyor. Öğrendiklerinim uyguluyor ve ortaya güzel işler çıkıyor. El emeği göz nuru ürünlerini üretiyorlar. Bu şekilde sergiliyor ve satışa sunuyorlar. Ben kursiyerlerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Eğitimleri veren hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi.

Amaç; kadınlarla devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak

Kaymakam Kan konuşmasının devamında, “Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi’nin (SODAM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınların psiko-sosyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak, kadınlar ile devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu ADEM-SODAM projesi geçtiğimiz 2023 yılı Şubat ayından itibaren ilçemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Merkezimiz kendini geliştirmek ve değiştirmek isteyen kadınlara destek olmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi 228. Sokak’ta hizmette olup aktif olarak yaklaşık 100 kursiyere hizmet vermektedir. Merkezimizde dört sınıf bulunmakta ve her gün meslek derslerinin yanında bir saat koruyucu önleyici eğitimler verilmektedir. Ayrıca kursiyerlerimizin kurs giderleri merkezimizce karşılanmakta olup öğle yemeği imkânı da sağlanmaktadır. Kursiyerlerimiz eğitim görürken çocukları ise oyun odasında okul öncesi öğretmenimizle eğlenceli vakit geçirmektedir. Kurumumuzun mezunları ise 3’er aylık periyodlarla açılan sergilerde emek verip ürettikleri ürünlerini sergiliyor. Emekleri ve özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyor ve hayat boyu edindikleri bilgileri uygulamalarını temenni ediyoruz” dedi.