İlçe genelinde bayram hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Nazilli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerlerini açıkladı.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden kurban kesim yerlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın kurbanları mezbaha tesislerimizde ücret karşılığında kesilecektir. Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen vatandaşlarımız; Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı, Dumlupınar Kapalı Semt Pazarı (Çarşamba Pazarı), Turan Kapalı Semt Pazarı, Şirinevler Kapalı Semt Pazarı, İsabeyli Kapalı Pazaryeri ve Arslanlı Kapalı Pazaryeri alanında kurbanlıklarını kesebilecektir.