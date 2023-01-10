Aydın’ın Nazilli ilçesinde ceza infaz kurumları kütüphaneleri için ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağış kampanyası başlatıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli’de de aynı anda başlatılan kampanya ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ceza infaz kurumları kütüphaneleri için ‘Kitap İyileştirir’ kitap bağış kampanyası başlatıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli’de de aynı anda başlatılan kampanya ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Ülke genelinde ceza infaz kurumları kütüphaneleri için ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatılan kitap bağış kampanyası Aydın’ın Nazilli ilçesinde de gerçekleştirildi. Adalet Sarayı içerisinde kurulan stant önünde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, ülke genelinde bulunan ceza infaz kurum kütüphanelerinde bir milyon 330 bin adet yayın bulunduğunu ifade ederek, "2022 yılında, hükümlü ve tutuklularca ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 2 milyon 126 bin 271 adet kitap ödünç alınmıştır. Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri daha fazla kitaba erişini sağlayabilmeleri aracılığıyla hazırlanan "Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği Protokolü" 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokol ile birlikte, hükümlüler, halk kütüphanelerinde 17 milyon yayına erişim imkanına kavuşmuştur. Protokolün imzalandığı günden bugüne kadar halk kütüphanelerinden toplam 600 bin 960 adet kitap ödünç alınmıştır. Ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime sosyal ve kültürel etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberlik eğitimine kadar birçok alanda iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu itibarla, hükümlü ve tutuklu yoğunluğunun olduğu kampüs yerleşkelerinde kitaba erişim noktasında herhangi bir aksama yaşanmaması adına müstakil Adalet Halk Kütüphaneleri kurulması kararlaştırılmış olup 4 adet Adalet Halk Kütüphanesi’nin hazırlıkları tamamlanmış, 4 Adalet Halk Kütüphanesi’nin de kurulması çalışmaları devam etmektedir. Hükümlü ve tutuklular tarafından yeni ve güncel yayınlara ulaşmaları için 2021 yılında ’Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ düzenlenmiş olup, 256 bin 376 kitap toplanmıştır. Yayınevleri ve vatandaşların yoğun talebi üzerine yeniden kitap bağış kampanyasının yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 15 Şubat’a kadar sürecek kampanyaya vatandaşlarımız Nazilli Belediye Meydanı ve Nazilli Adliyesi önünde kurulan stantlara kitap bağışı yapabileceklerdir. Kargo yolu ile kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız da Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda oluşturulan kitap toplama merkezine gönderim yapabileceklerdir" dedi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk de yaptığı konuşmada, "Nazilli Belediyesi olarak insan hayatına olumlu dokunan her projeye destek verdik. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan adına katıldığımız kampanyaya biz de bağışımızı yaptık. Bundan sonra da desteğimiz sadece kitap olarak değil ceza infaz kurumu ve kurumda cezalarını tamamlamayı bekleyen vatandaşlarımız için çalışmalarımız olacak. Bir şekilde cezaevlerine düşen vatandaşlarımızın rehabilite edilmesi, gerekli moral desteğinin sağlanması için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kampanyaya destek veren tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurum temsilcileri ve vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitapları Ceza İnfaz Kurumu temsilcilerine teslim ettiler.

Nazilli Adalet Sarayı’nda düzenlenen kampanyanın açılış törenine ise Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, İnfaz Hakimi Erkan Dalka, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Hasan Elpe, Orhan Tekfidan, İdari Memur Zeliha Sabancı, Nazilli İcra Müdürü Mustafa Kaya, Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Kütüphane Müdürü Naciye Çoban, İlçe Sağlık Müdürü Şule Güleken Akbaş, kurum amirleri ve misafirler katıldı.