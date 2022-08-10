Aydın’ın Nazilli ilçesinde yasal süreçleri tamamlanan taşınmazların yıkımları devam ediyor. Yeşil Mahalle 1859 sokakta yarım kalan yolların içindeki kamulaştırılması tamamlanmış iki adet binanın yıkımı Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yasal süreçleri tamamlanan taşınmazların yıkımları devam ediyor. Yeşil Mahalle 1859 sokakta yarım kalan yolların içindeki kamulaştırılması tamamlanmış iki adet binanın yıkımı Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi yeni yol açma çalışmaları çerçevesinde yasal süreçleri tamamlanan alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşil mahallede kamulaştırılması tamamlanan iki binanın yıkımlarını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda 1859 sokakta başlatılan ve tam ortasında kalan 3 adet binadan dolayı yarım kalan yeni yol açma çalışmalarına da engellerin kalkması ile yeniden başlanacak.

Kamulaştırılması tamamlanmış iki adet binanın yıkımlarının yapıldığını ve çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yasal süreçler içerisinde tüm yollarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Daha önce Yeşil Mahalle 1859 ve 1857 Sokaklarda yeni yol açma çalışmalarımız başlamış ancak açılan bu yolların tam ortalarında kalan taşınmazlar yüzünden yarım kalmıştı. Bu bölgede sürekli genişleyen bir yerleşim alanı var. Sürekli yeni binalar ve yapılar yapılıyor. Bu nedenle yeni yollara ihtiyaç doğuyor. Yolları olmayan taşınmazların yollarının yapılması adına burada ciddi bir çalışma yürütüyoruz” dedi.