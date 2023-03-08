Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan kadın polislerin Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan kadın polislerin Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın polislerin emniyet teşkilatı içerisindeki önemine vurgu yapan İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım, zor ve stresli bir mesleği icra ederken aynı zamanda Anne olmanın zorluğu ile de uğraşan kadın personellerine çalışmaları ve gayretleri için teşekkür etti. Kadın Polis ve sivil memurlar ile bir araya gelen Yıldırım onlara Karanfil takdim ederken görevlerinde başarılar diledi.