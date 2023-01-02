Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 4 bin 170 adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 4 bin 170 adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalatçı ve satıcısına yönelik çalışma başlatıldı. İsabeyli Mahallesi’nde N.K. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 20’şerli olarak toplam 4 bin 170 adet makaronlara sarılı halde satışa hazır kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Şahsın adli ve idari işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.