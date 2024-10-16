Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yeni başlayan öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Gençlik ve Güvenli Gelecek mottosuyla 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Siber Zorbalık ve İnternet Üzerinden Dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Faaliyette öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve jandarma teşkilatının her zaman yanlarında olduğu mesajı verilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtılarak pankart açıldı.