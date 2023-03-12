Aydın’ın Nazilli ilçesinde ’12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İbn-i Sina MTAL öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler, tiyatro gösterileri, resim şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği program Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Nazilli Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in günün anlam önemini içeren konuşmasının ardından okullar arası düzenlenen şiir resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul takdim etti.

Programın geri kalan bölümünde öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan tiyatro gösterileri sergilenerek alkışlarla ilgiliyle izlenildi. Program; protokolün, etkinliği düzenleyen öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekilmesi resim, şiir, görsellerle oluşturulan sergi alanını ziyaret etmesiyle ile son buldu.

Programa; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gaziler, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.