Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 yıl önce bir aracın satılıp yeni sahibine teslim edilmemesi olayı ile ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayla ilgili biri polis memuru, diğeri adliyede cenaze ve adli tıp aracını kullanan şahsın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis memurunun Nazilli’den Atça’ya gönderildiği bildirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 yıl önce bir aracın satılıp yeni sahibine teslim edilmemesi olayı ile ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayla ilgili biri polis memuru, diğeri adliyede cenaze ve adli tıp aracını kullanan şahsın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis memurunun Nazilli’den Atça’ya gönderildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 yıl önce Hasan K. isimli bir şahıs lüks bir otomobil satın aldı. Araç kendisine teslim edilmeyince mücadele başlatan Hasan K.’nin kardeşi Hikmet K. önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dallıca Mahallesi’nde kardeşinin aracına benzer bir aracın bahçeli bir evin önünde üzeri yarım örtülü vaziyette park edilmiş halde görünce durumu kardeşine bildirdi. Olay yerine gelen Hasan K., aracın satın alıp kendisine teslim edilmeyen araç olduğunu fark edince jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede beyaz renkli 09 ACE plakası takılmış aracın ruhsattaki şasi numaraları ile gerçekteki şaşı numarasının örtüşmediğini belirledi. Şasi numarasından sorgulandığına aracın Hasan K.’ye ait olduğu üzerinde takılı plakanın ise başka bir şahsa ait araca ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma tarafından ifadesine başvurulan bahçeli evin sahibi Y.A. aracı bir süre önce polis olduğu belirtilen B.A., Nazilli Adliyesi’nde adli tıp ve cenaze aracı kullanan T.S. ile soy ismini bilmediği B. isimli 3 kişinin getirip aylık 250 TL kira bedeli karşılığı evinin avlusuna park ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.