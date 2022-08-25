Aydın’ın Nazilli ilçesinde ikinci el kıyafetleri toplayıp, temizleyerek, yeniden halka satan Ömer Topçu geri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ikinci el kıyafetleri toplayıp, temizleyerek, yeniden halka satan Ömer Topçu geri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor.

Nazilli’de uzun yıllardır esnaflık yapan ve ‘sıfır atık’ parolası ile yola çıkan Ömer Topçu, ikinci el kıyafetleri vatandaşlardan satın alıp, temizleyerek yeniden halka satıyor. Her Perşembe katlı otoparkta kurulan sosyete pazarında tezgah açan Topçu’nun ürünleri vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Oldukça cüzi miktarda fiyatlara kıyafetleri satışa sunan Topçu, “Vatandaşlarımız evde kullanmadıkları kıyafetleri bize ulaştırabilir” dedi.

Aldığı kıyafetleri büyük ölçüde geri dönüştürdüğünü ifade eden Topçu, “Bu işe 6 yıl önce girdim. Engel olmak isteyen çok oldu. Ben çalışarak bugünlere geldim. İlk başlarda insanların ikinci el kıyafetlerini parayla alıp temizleyip tekrar satışa sunuyordum. Şimdi de vatandaşlarımız sağ olsunlar ücretsiz olarak kullanmadıkları kıyafetlerini bize veriyorlar. Bizde bu kıyafetleri ayıklayıp, steril bir şekilde temizleyip maddi imkanı iyi olmayan vatandaşlarımıza çok cüz-i miktarlarda satıyoruz. Bunu resmiyete döküp dernekleştirmeyi düşünüyorum. Hem kullanılmayan kıyafetler geri kazanılmış oluyor hem de maddi imkanı iyi olmayan vatandaşlarımız kaliteli ve güzel kıyafetlere uygun fiyatla ulaşmış oluyorlar. Bu durumdan vatandaşlarımız çok memnun. Perşembe günleri pazarda açtığım sergimi yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor. Tezgaha koyduğumuz kıyafetler akşam olmadan tükeniyor. Buna devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda evde kullanmadıkları kıyafetleri bize ulaştırabilir” şeklinde konuştu.

15 yaşındaki lise öğrencisi Ebru Ege, “Çoğu kıyafetimi buradan alıyorum ve aşırı memnunum. Kıyafetlere çok fazla para vermektense buradan istediğimi bulabiliyorum. Bana mantıklı geliyor. Eşyalar çok temiz hiçbir şekilde yırtık ya da bir arızası yok. Özenle seçilmiş. Bugünde arkadaşımla birlikte geldim ve istediğimiz kıyafetleri aldık.3 tane takım ceket, 1 tane gömlek, 2 tanede şal aldım 100 lira tuttu. Bugün çarşıda marka olmayan bir tane tişört bile 150 lira. Günümüz ekonomisinde her şeyde olduğu gibi kıyafet almak çok zorlaştı” dedi.