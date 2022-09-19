Aydın’ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve gaziler günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve gaziler günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Nazilli İstasyon Meydanındaki Atatürk Büstü’ne çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliklere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, siyasi partilerin temsilcileri, İlçe Daire Müdürleri ve Amirleri, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Çelenk sunma töreninde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş: “19 Eylül gaziler günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan Muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 temmuzda meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm melül gazilerin ve Kuvayı Milliye ruhunun şeref günüdür” dedi.

Törenin ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı’nda bulunan gaziler ve şehitlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Son olarak Nazilli Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi. Davetlilere son olarak dernek önünde Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan tavuklu pilav, ayran ve lokma ikramında bulunuldu.