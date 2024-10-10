İlçe genelinde yaptığı çalışmalarla halk sağlığının korunması ve hizmet kalitesinin artırılmasında büyük rol oynayan Nazilli Belediyesi ekipleri, bu kez de fırınları denetledi.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda fırınlar denetlendi. Geçtiğimiz ay kasaplar, tavukçular ve okul bölgelerindeki kafe ile aperatif salonlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ve hazırlanan program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Denetimler esnasında işletmelerin ruhsat durumu, hijyen şartları ve ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, üretim alanlarının temizliği ve kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu da titizlikle inceledi.

Çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Ekmek, günlük yaşamımızın temel gıda maddelerinden biri. Bu nedenle halk sağlığına uygun bir şekilde üretilmesi büyük önem taşıyor. Denetimlerde birçok esnafımızın titizlikle çalıştığını gördük. Eksikleri olanları ise belirlenen süre içerisinde tamamlaması için gerekli uyarılar yapıldı. Bu hijyenin daha da artırılması ve standartların yükseltilmesi için ekiplerimiz denetimleri artırarak devam ediyor. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.