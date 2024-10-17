Aydın’ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk fidanı Duygu Bayhan Uzlaşı Parkı’nda toprakla buluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ile Nazilli Belediyesi işbirliğinde 150 adet fidan park alanına dikildi.

Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu çalışanlarından Duygu Bayhan’ın adı parkta yaşatılacak. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ile Nazilli Belediyesi işbirliğinde Zafer Mahallesi’nde bulunan 2 bin metrekarelik alanda projelendirilen parka Duygu Bayhan Uzlaşı Parkı adı verildi. Adı geçen parkta bugün 150 adet çeşitli süs bitkileri ve fidanları toprakla buluşturuldu. İlçedeki sezonun ilk fidan dikimi olarak gerçekleştirilen Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu projesine Nazilli Belediyesi de destek verdi. Etkinliğe Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcılarından Furkan Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Saliha Altuntaş, hakimler, Uzlaştırma Bürosu personelleri, belediye personelleri ve Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel katıldı. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından desteklenen çalışmada çeşitli süs bitkileri park içerisindeki yerlerine dikilerek ilk can suları da verildi.

Duygu Bayhan’ın adı parkta yaşatılacak

Uzun emekler sonucu hayata geçirilen projenin geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu çalışanlarından Duygu Bayhan’ın adına yapıldığını ifade eden Cumhuriyet Savcısı Saliha Altuntaş: “Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, uzlaştırma bürosunda çalışan personelimiz Duygu Bayhan’ı geçen yıl trafik kazasında kaybetmiştik. Bu kaybın üzerinden yaklaşık bir sene geçti. Biz bu bir senelik süreçte Duygu Bayhan’ın adını ölümsüzleştirmek adına bir park projesi hazırladık. Bu parkımız yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde 150 Fidan dikilmek suretiyle oluşturulacaktır. Bugün de bu fidan dikiminin ilk aşamasını gerçekleştireceğiz. Bu da Duygu Bayhan’ın ölümsüzleşmesine neden olacak ve yine tekrardan onun adına rahmet diliyoruz. Parkımız hayırlı olsun” dedi.