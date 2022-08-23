2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde eğitime destek veren Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca İlkokulu’nda peyzaj ve bakım çalışmalarına başladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde eğitime destek veren Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca İlkokulu’nda peyzaj ve bakım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı öncesi ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı. Son olarak Dallıca İlkokulu’nda uzun yıllar kullanımdan kaynaklı meydana gelen deformelerin tamiratı yapılarak bahçe peyzaj düzenlemeleri için harekete geçildi. Okul giriş kısmında eskiyen beton sökülerek bahçeyi çevreleyen beton blokların üstüne demir korkuluk yapılması için ise çalışma başlatıldı.

Çalışmaları yakından takip eden Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, “Mahallemizin eksikleri bir bir tamamlanıyor. Dallıcamız şantiye sahası haline geldi. Her gün belediyemizin çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Nazilli’nin en çok gelişen ve büyüyen noktalarından biri olan Dallıca’da başkanımız gücünü hissettirmeye devam ediyor. Dallıca İlkokulumuzda değişim isteyen noktalar vardı. Saha ekipleri gelerek inceleme yaptı. Akabinde çalışmalar başladı. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.